مجلس عوائل الشهداء في قامشلو يستذكر 142 من شهداء نيسان وأيار

حضر المراسم التي أقيمت في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو عوائل الشهداء، أهالي المدينة وأعضاء من حركة المجتمع الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوى الأمن الداخلي. والشهداء الذين تم استذكارهم كانوا مقاتلين في صفوف حركة حرية كردستان ومقاتلين ضمن ثورة شمال وشرق سوريا واستشهدوا في شهري نيسان وأيار خلال أعوام متفرقة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي ظافر محمد وأوضح أن المكتسبات كلها تحققت بفضل تضحيات الشهداء.

وأشار محمد إلى أنهم يستمدون قوتهم من الشهداء وأن هدف جميع الشهداء هو بناء وطن حر.

بيّن محمد أنه لا يجب أن يؤدي المرء واجبه من خلال الكلمات فقط بل يجب عليه الالتفاف حول ثورته وإدارته وقواته.

وقال محمد إنه بمناسبة الذكرى السنوية لاستذكار شهداء شهري نيسان وأيار فإنهم يستذكرون كافة شهداء حركة حرية كردستان ويعاهدون على تصعيد النضال وتطوير ثورة روج آفا.

بعدها قرئت وثائق الشهداء من قبل مجلس عوائل الشهداء وسلمت لذويهم.

(م م)

ANHA