مجلس عوائل الشهداء في قامشلو يقدم برقية عزاء بوفاة الشخصية الوطنية عصمت جاجان

وقال المجلس في البرقية التي وجهتها لذوي الفقيد مايلي: "ينعي مجلس عوائل الشهداء وببالغ الحزن وفاة الشخصية الوطنية عصمت جاجان ووالد شهدين، حيث أمضى جل حياته محبا لقضية شعبه متفانيا في أداء الواجبات، لم تعرف روحه يوما التعب وكان في أعوام التسعينيات وماقبلها من بين القلائل الذين فتحو بيوتهم للحركة الوطنية رغم الظروف الصعبة في تلك الفترة من اعتقالات ومداهمات من قبل سلطات البعث لبيوت الوطنيين.

وخلال ثورة روج أفا ورغم تقدمه في العمر كان حاضرا في كافة المناسبات رغم وضعه الصحي نعزي أنفسنا كعوائل الشهداء ونعزي العائلة الكريمة، بفقده نفقد قامه وطنيه لم تبخل بشيء في سبيل الوطن ورفعته.

للفقيد الرحمة والمغفرة الابدية، ولذويه وأهله الصبر والسلوان".

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ANHA