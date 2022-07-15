مجلس عوائل الشهداء في قامشلو يعقد اجتماعاً مع أشقاء وشقيقات الشهداء

وحضر الاجتماع العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو وأشقاء وشقيقات الشهداء، وذلك في صالة عفرين بمدينة قامشلو.

وزُينت الصالة بصور شهداء مقاومة 14 تموز، وأعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو معصوم حسن كلمة، شدد فيها على ضرورة تصعيد النضال في وجه هجمات الإبادة التي تشن على شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي، وقال: "بإرادتنا وعزيمتنا المتينة سندحر الفاشية، ونفشل جميع المخططات التي تحاك ضد مناطقنا".

دعا حسن ذوي الشهداء إلى ضرورة العمل من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

من جانبه، كشف الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الجزيرة حسن عبيد، أن 926 مقاتلاً من مدينة قامشلو، ارتقوا شهداء منذ بداية الثورة، ليتطرق بعدها إلى مجمل التطورات في المنطقة، والتهديدات المستمرة والمكثفة في الفترة الأخيرة وأشاد بتكاتف وتلاحم أبناء المنطقة، والقيام بالأعمال التي تقع على عاتقهم في المرحلة القادمة.

وفي الختام، فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح المشاكل التي تواجه عوائل الشهداء وكيفية حلها بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء، ومن جانبهم أكد أشقاء وشقيقات الشهداء على التمسك بخط المقاومة وتصعيد وتيرة النضال.

(ك.آ/آ)

ANHA