مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية يستذكر 51 شهيداً/ة

نظم مجلس عوائل الشهداء بناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة اليوم الإثنين، مراسم استذكار 51 شهيداً/ة استشهدوا خلال أشهر تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني في أعوام ومناطق مختلفة في ثورة روج آفا، وصفوف حركة التحرر الكردستانية.

وحضر المراسم التي أقيمت في قاعة مركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة، العشرات من ذوي الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية في الناحية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الناحية، عدلة مستو، كلمة تطرقت فيها إلى دور الشهداء في دحر المحتلين وإحلال الأمن والسلام في المنطقة، وأكدت "لولا تضحيات الشهداء وتصديهم للعدوان لما استطعنا العيش في مناطقنا".

بدوره، ألقى عضو مكتب العلاقات العسكرية، بشير درباسية، كلمة أشار خلالها إلى هجمات دولة الاحتلال التركي التي تستهدف المنطقة، واستخدام الجواسيس في تنفيذ مخططاتها ضد أبناء المنطقة وقال: "إن أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتم خداعهم من قبل تركيا ويعملون كعملاء في شمال وشرق سوريا يهدفون من خلاله إلى كسر إرادة الشعوب".

محذراً الأهالي من الانجرار وراء مخططات دولة الاحتلال التركي وسياسات الحرب الخاصة ضد أبناء المنطقة.

واختتمت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون عن حياة 51 شهيداً/ة.

(ج ع/ م ح)

ANHA