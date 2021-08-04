مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني يطالب بالكشف الفوري عن أماكن رفات الشهداء

أثار نبش مزار للشهداء وسط مدينة عفرين، التي تحتلها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها منذ 18 مارس/آذار 2018، وانتشال رفات الشهداء، مواقف وردود فعل غاضبة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وما تزال المطالبات بضرورة محاسبة تركيا والكشف الفوري عن مكان نقل رفات الشهداء تتعالى يوماً بعد آخر، خصوصاً مع تصاعد حدة الجرائم التركية في المناطق المحتلة دون وجود رادع.

'الاعتداء على مزار الشهداء جريمة يجب محاسبة تركيا عليها'

الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني أمينة مصطفى دابان استنكرت اعتداء تركيا ومرتزقتها على مزار الشهداء، ووصفته بأنه "اعتداء على القيم الإنسانية"، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان نقل رفات الشهداء.

وأشارت أمينة مصطفى إلى أنها كانت إحدى شهود على ذلك المزار عندما كانت دولة الاحتلال التركي تقصف المدنيين خلال هجماتها الوحشية على مدينة عفرين لاحتلالها.

وقالت أمينة أنه بسبب القصف الكثيف على المدينة واستشهاد المدنيين والعسكريين وعدم تمكنهم من نقل جثامين الشهداء إلى مزار الشهداء آنذاك؛ قاموا بدفنهم في تلك المساحة الخالية.

وأدانت الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التركية على القيم الإنسانية في عفرين، وقالت إن "الاعتداء على مزار الشهداء المقدس جريمة يجب محاسبة تركيا عليها، لأنه لا يوجد في أي دين أو قانون دولي شيء يسمح بالتلاعب بمزار الشهداء، ويجب احترام حرمة الأموات أينما كان".

'يجب الكشف الفوري عن مكان نقل رفات الشهداء'

وطالبت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني أمينة مصطفى من المنظمات الدولية والإنسانية العالمية التحقق في نبش مزار الشهداء ومعرفة مكان نقل الرفات، و محاسبة تركيا على انتهاكاتها وجرائمها.

وتطرقت أمينة مصطفى إلى الجرائم والانتهاكات التركية وقالت إنها "لم تقتصر فقط على القيم الإنسانية فقد شهد العالم بأثره على الانتهاكات والجرائم التركية في المناطق المحتلة بشكل عام، وفي عفرين بشكل خاص من قتل ونهب واختطاف وتعذيب سواء بحق الرجال أو النساء، ناهيك عن إحراق وقطع أشجار الزيتون وتدمير الممتلكات العامة وتغيير أسمائها مع التغيير الديمغرافي؛ التي لا تزال تركيا تسعى وراءه من تهجير السكان الأصليين من المنطقة وتوطين عائلات المرتزقة التابعة لها فيها".

'الشعب الكردي سيقاوم حتى تحقيق النصر'

ولفتت أمينة إلى أن الانتهاكات والجرائم التركية والهجمات المستمرة على الشعب الكردي ليست في عفرين فقط، بل في كافة مناطق شمال وشرق سوريا وباكور وباشور كردستان، وإنها تهدف إلى إبادة الكرد في كل مكان وكسر إرادته القوية.

وحيال الهجمات التي تطال المنطقة والانتهاكات التركية المستمرة نددت أمينة مصطفى بالصمت الروسي وحكومة دمشق تجاه تلك الانتهاكات وحملتها المسؤولية عنها، وقالت إنه "عندما يتعلق الأمر بالشعب الكردي فإن كافة الدول العالمية تقف في صف واحد ضد الكرد".

وأكدت في ختام حديثها على المقاومة المتواصلة من قبل الشعب الكردي ضد الهجمات التي تستهدف إرادته، وأنه سيقاوم حتى تحقيق النصر.

(ج)

ANHA