مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كري سبي يدين القصف التركي على كوباني

حضر البيان الذي ألقي من قبل الإدارية في مجلس مقاطعة كري سبي، شاهة العساف، العشرات من عضوات لجان ومؤسسات مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

حيث استنكر البيان القصف التركي يوم أمس، على أحياء مدينة كوباني بالقذائف المدفعية العشوائية، والتي أدت إلى إصابة المواطنيْن فراس محمد وفرهاد حسين، بالإضافة إلى أضرار مادية بالممتلكات.

مجلس عوائل الشهداء طالب، خلال بيانه، المجتمع الدولي والضامن الروسي بالتحرك حيال هذه الجرائم في المناطق المأهولة بالسكان.

مؤكداً تكاتف الشعوب السورية في وجه الهجمات والعمليات العدوانية المستمرة للدولة التركية على شمال وشرق سوريا، وإفشال مساعيها في ضرب وحدة وأمن المنطقة.

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ANHA