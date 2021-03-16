مجلس عوائل الشهداء في منبج: على المجتمع الدولي التحرك فوراً من أجل القائد اوجلان

هذا وقرئ البيان الذي حضره عدد من أعضاء مجلس عوائل الشهداء، والرئيس المشترك للمجلس في منبج، ربيع عز الدين، في مقر المجلس.

وقال البيان: "لقد صرحت الدولة التركية المجرمة يوم أمس المصادف 15/3/2021، أن حالة القائد الصحية بدأت تسوء ورفضت السماح لذويه ومحاميه باللقاء به للاطمئنان عن حالته الصحية، علمًا أنه قد مضى 22عامًا على المؤامرة الدولية التي اعتقلوا القائد بها، وسط مطالبات وهتافات من شعوب شمال وشرق سوريا بالإفراج عنه".

وتابع البيان: "كل هذا ولم تعط الدولة الإجرامية، أي اهتمام لهذه المطالبات، وها هو قد اقترب عيد ميلاده الثاني والسبعون وهو في هذه المنفردة الوحشية، ونحن عوائل الشهداء نطالب المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالتحرك والقيام بالضغط على تركيا للإفراج عن القائد، علمًا أن القوانين الدولية لحقوق الانسان، تنصّ على أنه عندما يزيد عمر السجين الذي حكم مؤبد فوق السبعين وتبدأ حالته الصحية بالتدهور، يجب أن يفرج عنه، وعلى تركيا أن تحترم هذه القوانين وتفرج عن قائدنا قائد الإنسانية".

وأضاف: "بدأت شعوب شمال وشرق سوريا، في هذا اليوم، بالتنديدات والمسيرات المطالبة بالأفراج عن القائد والكشف عن حالته الصحية بأسرع وقت، آملين من المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالتحرك في أسرع وقت للإفراج عن القائد"، معاهدين أنهم سيبقون في هذه الساحات، مستنكرين هذه الأعمال الإجرامية، ومطالبين بقائدهم، وبأراضيهم المحتلة، وبناء سوريا بفكر قائدهم، موحدة ديمقراطية لا مركزية، ويزرعون فكرة أخوة الشعوب، التي قدمها لهم القائد كهدية عظيمة، ولن تهنأ بهذه الانتصارات إلا وقائدهم بينهم كزهرة النرجس التي أتاها الربيع".

واختتم البيان بترديد الحضور الشعارات التي تحيي مقاومة إمرالي وتطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ د أ)