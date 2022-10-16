مجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه يطالب (CPT) بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان

أدلى مجلس عوائل الشهداء في مخيم سري كانيه الواقع في حي الطلائع بمدينة الحسكة، ببيان، تنديداً بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وانتقد تقاعس لجنة مناهضة التعذيب الأوربية (CPT)، وعدم إدلائها بأي معلومات حيال الوضع الصحي لقائدهم.

وبمشاركة العشرات من أعضاء المجلس والمهجرين القاطنين ضمن المخيم، قرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في المخيم، سوزدار دهام عزو.

أشار البيان أن عائلة القائد عبد الله أوجلان ومحاميه لم يتمكنوا من اللقاء به، منذ 19 شهراً.

ونوه أنه "على لجنة مناهضة التعذيب الأوربية (CPT)، ومنظمة حقوق الإنسان، اطلاعنا على وضع القائد صحياً، لأن صحته مهمة بالنسبة لنا، وتعتبر صحتنا".

وعدّ عدم إدلاء اللجنة بتقريرها أو بأي معلومات حول الوضع الصحي للقائد هو "حتماً" شراكة مع دولة الاحتلال التركي.

ندد البيان بالمؤامرة الدولية التي مر عليها بدئها أكثر من 24 عاماً. كما لفت إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وقال إن هدف دولة الاحتلال التركي من تشديد العزلة هو "إبعاد القائد عن شعوب المنطقة ومجتمعه".

وأكد مهجرو سري كانيه في ختام بيانهم على استمرار فعالياتهم حتى إنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان في إمرالي.

يشار إلى أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) أعلنت في الـ 3 من تشرين الأول الجاري، عن زيارتها لتركيا بين يومي الـ 20 و29 من شهر أيلول المنصرم وكشفت أنها زارت سجن إمرالي، لكنها لم تدلي بأي معلومات أخرى حول الزيارة.

(ب ر/م ح)

ANHA