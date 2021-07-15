مجلس عوائل الشهداء في كوباني يدين التعدي على حرمة مزارات الشهداء في عفرين

تستمر معاناة أهالي مدينة عفرين بعد سيطرة قوات الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها على مناطقهم، وارتكابهم سائر أنواع الانتهاكات بحق المدنيين وصولاً إلى الأموات، حيث أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مؤخراً على نبش القبور وتدميرها.

وبهذا الصدد أصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بياناً استنكر فيه هذه الأعمال "الوحشية اللاإنسانية".

وقرئ البيان أمام مجلس عوائل الشهداء بحضور العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء، من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء روناهي حجو, وجاء في البيان: "الإنسانية تتضمن كتلة من الأخلاق والاحترام, ولكن دولة الاحتلال التركي الفاشي لم يعد في مضمونها هذا الشيء وبهذا المبدأ تمارس أعمالها التخريبية في عفرين, ولكن دولة الاحتلال وصلت إلى مرحلة تقوم باستخراج جثامين الشهداء من مقابرهم وتنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان : " المرتزقة يقومون بادعاء أن هذه مقابر جماعية, ولكن كما يعلم الجميع وبحسب الصور المنشورة أكد أهالي عفرين أن هذه المقبرة هي مقبرة معروفة باسم مقبرة الشهيدة أفستا والجثامين كانت لشهداء مقاومة العصر, وهذه الأعمال ليست جديدة في أرشيف دولة الاحتلال التركي وقد أجرمت مثل هذه الجرائم في كري سبي وسري كانيه وباكور كردستان ولقد شهدنا كيف أن الطائرات التركية كانت تقصف المقابر ولا تحترم الموتى والشهداء".

وأضاف البيان: "المجتمع الدولي صامت حيال هذا الموضوع, وبحسب العادات والتقاليد وقوانين الحياة إن الموتى والجثامين يجب احترامهم, ولكن لم نجد أحداً يقول لدولة الاحتلال التركي توقفي عن جرائمك".

وفي ختام البيان ردد الحضور شعارات تخلد الشهداء وتستنكر أفعال الاحتلال التركي.

(ج ع)

ANHA