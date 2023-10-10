مجلس عوائل الشهداء في كري سبي يندد بالعمل العدواني الذي طال مركزاً لقوى الأمن الداخلي

وجاء ذلك خلال تجمع نظمه مجلس عوائل الشهداء أمام دوار الشهيد جودي بناحية عين عيسى، وشارك العشرات من أهالي الناحية وعوائل الشهداء.

أدان البيان الذي قُرأ من قبل الإدارية شاهة العساف في مستهله الهجمات العدوانية التي تشنها الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين بين شهيد وجريح، واستهداف البنى التحتية لمناطق الإدارة الذاتية بهدف اضعافها والاضرار بحياة المدنيين القاطنين فيها.

ولفت البيان إلى الجريمة البشعة التي استهدفت مركزاً لقوات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي والتي راح ضحيتها 29 شهيداً وعشرات الجرحى، مبيناً بأن الدولة التركية تحاول من خلال العمل العدواني الجبان اضعاف إرادة المقاومة التي تشكل دماء الشهداء نبراساً لها.

وناشد البيان في ختامه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية بالعمل على وقف اجرام الدولة التركية ووضع حداً لانتهاكاتها والتي من شأنها إزهاق المزيد من ارواح المدنيين الابرياء.

وأنهى المشاركون التجمع بإيقاد 29 شعلة على ارواح شهداء قوى الامن الداخلي تعبيراً منهم على السير على درب الشهداء الذين لن تنطفئ شعلة تضحياتهم.

هذا وصعدت دولة الاحتلال التركي من قصفها على كافة مناطق خطوط التماس منذ يوم الخميس وبكافة الاسلحة الثقيلة والطيران المسير مستهدفةً قرى المدنيين والمنشآت الحيوية والمرافق الخدمية فيها، حيثُ قُدرت احصائية المواقع المستهدفة منذ تاريخ التصعيد لأكثر من 172 موقعاً منها" محطات مياه وكهرباء.. وغيرها".

(كروب/ك)

ANHA