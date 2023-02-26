مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي ينظم مراسم غيابية لمقاتل الكريلا سيبان ريبر

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي، اليوم الأحد، مراسم غيابية لمقاتل الكريلا، صباح دين انجو، (الاسم الحركي: سيبان ريبر)، وذلك أمام المجمع التربوي في كركي لكي.

وشارك في المراسم أهالي الناحية ووفود المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في إقليم الجزيرة.

وكان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، قد كشف يوم الخميس الفائت 23 الشهر الجاري، سجل المقاتل، سيبان ريبر و4 من رفاقه استشهدوا عام 2019 بمنطقة متينا في مناطق الدفاع المشروع.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ديرك، عبد الحميد خيركي، كلمة استهلها بتوجيه العزاء لذوي الشهيد وعائلته، وأشاد بمقاومة ونضال مقاتلي الكريلا الذين يناضلون من أجل حرية وكرامة شعبهم أمام هجمات الإبادة التي تشن ضدهم".

وبيّن أن نضال الكريلا؛ السبب الجامع لكل مكونات المنطقة تحت خيمة العزاء، وأكد "مقاتلي الكريلا ضحوا في سبيل تحقيق فلسفة الأمة الديمقراطية بين المجتمعات"، معاهداً بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

من جهتها، بيّنت عضوة مؤتمر ستار في كركي لكي، "أسمى محمد"، أن جيش الاحتلال التركي يحاول بشتى الوسائل القضاء على مقاتلي الكريلا الذين يمثلون جميع الشعوب والنيل من إرادتهم، لكنهم قاوموا جميع الهجمات.

وفي الختام، قرئت وثيقة الشهيد، سيبان ريبر وسلمت إلى شقيقه، الذي عاهد بدوره على تصعيد النضال والسير على درب الشهداء.

(ب ش/آ)

ANHA