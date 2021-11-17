مجلس عوائل الشهداء في جل آغا يختتم كونفرانسه الأول بانتخاب مجلس إداري

بدأت صباح اليوم أعمال الكونفرانس الأول لمجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة بمشاركة ١٢٠ مندوباً و مندوبة و بمشاركة وفود من قوات سوريا الديمقراطية و دار الجرحى و مؤسسات الإدارة الذاتية .

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وألقيت بعدها عدة كلمات منها كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية جل آغا ألقتها فريال القسوم و كلمة عضوة مؤتمر ستار سمر المبارك والقيادي في قوات سوريا الديمقراطية سردم روج آفا، حيث باركوا في بداية كلماتهم انعقاد الكونفرانس الأول لمجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا على كافة عوائل الشهداء وشعوب المنطقة وأشاروا إلى أن اجتماع الجميع في هذا الكونفرانس هو بفضل تضحيات الشهداء معاهدين على مواصلة نهج الشهداء حتى تحقيق الأهداف التي ضحوا بحياتهم في سبيلها.

وعن دور عوائل الشهداء أكدت الكلمات أن أساس وقوة الثورة وحركة الحرية تكمن في عوائل الشهداء الذين يناضلون ويسيرون على خطا أبنائهم الشهداء.

تلا إلقاء الكلمات قراءة التقرير السنوي لأعمال مجلس عوائل الشهداء باللغتين العربية والكردية ليتم النقاش عليها من قبل العوائل وتقييمها.

ليجري بعدها إجراء الانتخاب وانتهى بانتخاب ٧ أعضاء جدد لإدارة مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا.

لتختتم أعمال الكونفرانس بالمصادقة على القرارات التالية :

1- رفع وتيرة النضال من أجل حرية القائد أوجلان بين صفوف الجماهير.

2- حل جميع مشاكل عوائل الشهداء في حينها دون تأخير عن طريق مجلس عوائل الشهداء وتشكيل لجان من أجل ذلك حسب اللزوم.

3- على مجلس عوائل الشهداء أن يكون المؤسسة الريادية بين عوائل الشهداء والمجتمع.

4- بناء لجنة خاصة لمتابعة التنظيم ضمن عوائل الشهداء من أجل تحديد المهام والواجبات ضمن المؤسسة حسب الأصول التنظيمية.

5- الالتزام بمواصلة التدريب في مجلس عوائل الشهداء.

6-على مجلس عوائل الشهداء التصدي لجميع الهجمات التي تستهدف النيل من خط الشهداء وفلسفة القائد.

7- على مجلس عوائل الشهداء التنسيق مع جميع المؤسسات من أجل تطوير العمل النضالي.

8- على مجلس عوائل الشهداء حل مشاكل عوائل الشهداء المالية والاقتصادية بفتح مشاريع اقتصادية وحسب الإمكانات الموجودة.

9- على مجلس عوائل الشهداء ريادة المجتمع في تنظيم شعب ثوري على أسس فكر وفلسفة القائد.

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ANHA