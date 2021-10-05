مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة: استهداف PDK للكريلا أكبر خيانة بحق الكرد

وتجمع المشاركون أمام بوابة معبر سيمالكا ورفعوا شعارات مكتوبة باللغه الكردية " تحيا مقاومة الكريلا"، العمالة والخيانة هو بيع أراضي الوطن، كفى للخيانة والعمالة، العمالة خيانه"، رافعين صور الشهيدين تولهدان رامان و سردم بوطان، والمقاتلين الذين استشهدوا في جبال كردستان

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة معصوم حسن باللغة الكردية، وباللغة العربية من قبل هيفي سليمان.

وجاء في نص البيان:"في الوقت الذي يحاول فيه الكرد وحركتهم التحريرية وعلى المستوى العالمي ومن خلال النشاط الدبلوماسي المكثف ومع جميع القوى العالمية لتحويل النصر العسكري وتضحيات شهداء الذي حققه الكرد إلى مكسب سياسي وانتزاع الاعتراف بحقوق الكرد المشروعة على كافة الصعد، تحاول قوى العمالة والخيانة التاريخية اختزال النصر التاريخي والنيل من نهجنا الوطني التحريري نزولاً عند رغبة أردوغان وحزبه الفاشي الذي لا يقبل باللغات والثقافات ولا يعترف بوجود الكرد"

الحزب الديمقراطي الذي يقدم خدمة مجانية للعدو في هذه المرحلة التاريخية

وأشار البيان إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في نهج الخيانة "وخلال أقل من ٣ أشهر يتعرض حماة كردستان لكمائن ومضايقات الحزب الديمقراطي الذي يقدم خدمة مجانية للعدو في هذه المرحلة التاريخية، ورغم مناشدات شعبنا في كردستان وخارجها وتحذيرات جميع الأحزاب الكردستانية لـ PDK وأن ما تقوم به لا يخدم سوى المصالح العائلية والحزبية لقوى العاملة في الجنوب مرة أخرى وبصوت عال ينبع من آهات أمهات والآلاف من عوائل الشهداء ليسمعه جميع العالم، كفاكم هذه الألاعيب القذرة التي أودت بحياة العشرات من أبنائنا الذين شدوا الرحال من كافة أصقاع كردستان لمحاربة الفاشية وتحقيق العدالة في زمن تقوم فيه عائلة البرزاني بمحاربة الحق ومناصرة الباطل وكما تعلمون ويرى العالم أجمع سياسات هذه العائلة التي تصب في خدمة الدولة التركية وخاصة مهاجمتهم لقوات الكريلا في جبال كردستان والبدء بمؤامرة جديدة لتلبية طلبات الدولة التركية وضرب مكتسبات شعبنا في شنكال لذا نقول وبصوت عالي ليسمع الجميع بأن قيامPDK وعناصره بقتل الرفيقة تولهدان والرفيق سردم وأربعة من رفاقهم في منطقة خليفان وتهديدهم لشنكال باحتلالها بعدما كان شريكاً لداعش بقتل آلاف من الكرد الإيزيديين واختطاف نسائهم هي أكبر خيانة بحق الكرد ومشروعهم الديمقراطي".

وأدان البيان"إننا وعلى امتداد جغرافية روج آفا ندين ونستنكر وبأشد العبارات قسوة خيانة البرزاني التاريخية ووقوفه إلى جانب تركيا ضد نضال شعبنا المشروع"، وناشد "جميع القوى الكردستانية في العالم للتحرك السريع لوقف مهازل أردوغان وخيانة أعوانه من عائلة البرزاني بحق شعبنا الذي يعيش أزمة حقيقة بداخله(أردوغان) من جميع النواحي وهو أصبح أقرب للهاوية من أي مرحلة سابقة، كما نناشد أحرار تركيا وديمقراطيها للوقوف في وجه أردوغان وبناء تركيا من جديد لتكون لكل شعوبها وثقافاتها، ولايساورنا أدنى شك بأن مصير الخيانة ستكون كمصير أسيادها في مزبلة التاريخ وستأخذ العدالة مجراها الصحيح عاجلاً وليس آجلاً".

وكان مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة قد نصب خيمة اعتصام عند معبر سيمالكا الحدودي للمطالبة بتسليم جثامين مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، وكذلك لإدانة خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبحسب مؤسسة عوائل الشهداء ستستمر خيمه الاعتصام لمدة سبعة أيام.

(س ر)

ANHA