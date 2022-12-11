مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات: تشديد العزلة على القائد ممارسة منافية للقانون

وقُرئ البيان أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني من قبل عضوة المجلس، روناهي أحمد بحضور العشرات من أعضاء وإداريّ المجلس.

وجاء في نصّه:

"إنّ العزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان، تعذيبه، ومنعه من اللقاء بمحامييه بذرائع وحجج واهية وتشديد العزلة عليه هي جميعها ممارساتٍ لمنافية للقانون وتشير إلى أنّ القائد أوجلان يمثّل إرادة الشعب الكردي والإرادة الشعبية عامةً. والشعوب الحرّة في العالم تدعم تحريره من سجون الفاشية التركيّة.

لقد اتّخذ القائد أوجلان خلال الأعوام السابقة، خطواتٍ مهمّة وجديّة في سبيل حلّ القضية الكرديّة ووصل لمراحل مهمّة ومتقدّمة، لكنّ الدولة التركية أوقفت هذه المبادرات السلميّة فجأة وقطعت الطريق أمام القانون والعدالة وشدّدت العزلة على القائد وشنّت العديد من الحروب على الكرد. والقائد أوجلان ليس فقط شخصيّة سياسيّة كرديّة؛ بل هو أعظم أسطورة في الشرق الأوسط وإطلاق سراحه أمرٌ مهمّ وضروري لتخفيف حدّة الأزمات والحروب التي تسعى الدولة التركية الفاشيّة إلى إشعالها وتصعيدها في المنطقة عبر عملياتها الاحتلاليّة العسكريّة، تدخلاتها في شؤون الدول وإراقة دماء الأبرياء.

على جميع منظمات حقوق الإنسان الدوليّة والمجتمع الدولي إنهاء العزلة اللاإنسانيّة واللاقانونيّة المفروضة عليه (القائد) وتأدية الواجبات الأخلاقيّة والقانونيّة لإطلاق سراحه بأسرع وقتٍ ممكن".