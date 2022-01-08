مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات يدين الهجمات التركية ويؤكد: سنبقى في أرضنا ولن نتركها

وألقي البيان في مقر مجلس عوائل الشهداء بمدينة كوباني من قبل الرئيس المشترك للمجلس كيلو علي.

واستنكر البيان العمل الجبان الذي قامت به دولة الاحتلال التركي، حيث إن هذه الأحداث التي وقعت اليوم في مدينة كوباني وتعرض المدينة للقصف المدفعي ليست الأولى من نوعها، وخاصة في الفترة الأخيرة، فقد كثفت من هجماتها على المنطقة.

ووجه مجلس عوائل الشهداء في بيانه، رسالة لدولة الاحتلال التركي قال فيها: "نحن أهالي مدينة كوباني، وخاصة عوائل الشهداء، سنبقى في أرضنا ولن نتركها، وسنبقى على العهد للشهداء، ومثل هذه الهجمات لن تخيفنا، وأصبحنا على علم بمخططات الاحتلال التركي".

وأشار البيان إلى أن "الهدف من هذه الهجمات هو تهجيرنا من أرضنا، ولكننا نقول للمسؤولين الأتراك وكل من يشد على يدهم حساباتكم خاطئة، فنحن اليوم أقوى بكثير مما تتخيلون، فهذه الأرض رويت بدماء مقدسة، ولن نرجع أي خطوة إلى الخلف حتى لو كلفنا ذلك حياتنا".

وناشد البيان أهالي المنطقة إلى "عدم التأثر بمثل هذه الأعمال التي تقوم بها دولة الاحتلال، بل عليهم الصمود في وجه هذه الهجمات لإفشال مخططاتها".

ويذكر أنه تعرضت ظهر اليوم أربع مواقع مختلفة في مدينة كوباني لقصف عشوائي من جانب جيش الاحتلال التركي، إلى جانب استهداف عدة قرى شرق كوباني، هي تل حاجب، وقره موغ، كوران، وخاني وسرزوري، أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال وحالات بعضهم حرجة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها دولة الاحتلال التركي كوباني، فقد سبقتها الكثير من الهجمات، كانت آخرها في الـ 25 من كانون الأول المنصرم، وأسفر ذلك الهجوم عن استشهاد 6 أشخاص وجرح 3 آخرين، على خلفية استهدافهم بطائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي.

(ج)

ANHA