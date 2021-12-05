مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات يعقد اجتماعه السنوي

وحضر الاجتماع العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

وحضر الاجتماع نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر، والرئاسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، فاروق الماشي وهيفين إسماعيل، إلى جانب إدارة إقليم الفرات ومقاطعة كوباني وممثلين عن حزب الاتحاد الديمقراطي.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى حسن كوجر كلمة تحدث فيها عن آخر المستجدات على الساحة السورية، وبعض التحديات التي تواجهها منطقة شمال وشرق سوريا والإدارة الذاتية.

وقال كوجر "هناك حربٌ خاصة تشن على الإدارة الذاتية لتشويه سمعتها، وهناك الكثيرون من ضعاف النفوس ينجرون وراء هذه الحرب، بينما يتوجب على شعبنا الوقوف في مواجهة هذه الحرب وتنظيم الصفوف لإفشالها".

وأكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر، في ختام حديثه أنه "يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا فقط، فمن يعتمد على القوى الخارجية يفشل، وإن لم تكن قوياً اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً في الشرق الأوسط فلن تستطيع أن تحقق النصر، لذا يجب علينا المقاومة في جميع الأماكن وعلى جميع الصعد".

وبعد ذلك قرأت الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي، روناهي حجو التقرير السنوي لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات باللغة الكردية.

واستعرض التقرير الأعمال المنجزة والنشاطات التي قام بها المجلس، وكان من أبرزها افتتاح أكاديمية لأعضاء المجلس وذوي الشهداء.

وذُكِرَ في التقرير جميع النشاطات والمشاركات والزيارات والاجتماعات والفعاليات التي قام بها المجلس خلال عام.

وفي الختام، ناقش المجتمعون الوضع التنظيمي والإداري للمجلس وجرى تقديم بعض المقترحات التي تخدم ذوي الشهداء والمجتمع، من أبرزها تفعيل اللجان التي تقوم بزيارة أسر الشهداء وتعنى بشؤونهم.

(ج ع/ج)

ANHA