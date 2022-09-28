مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين: سوريا برمتها تحت الخطر والتهديد التركي

تجمّع اليوم، العشرات من أعضاء مجلس عوائل الشهداء لمقاطعتي عفرين والشهباء أمام مركز عوائل الشهداء في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء للإدلاء ببيان، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وقرئ البيان باللغتين الكردية والعربية، من قبل عضوي مجلس عوائل الشهداء، هيفي سليمان وإبراهيم كينجو.

قال البيان في مستهله "بعد اللقاءات الأخيرة التي أجراها أردوغان مع جهات دولية وإقليمية، ازدادت حدة الهجمات ضد مناطقنا، حيث استشهد الكثير من المدنيين والأطفال، وكذلك قادة ومقاتلين من الذين حاربوا إرهاب داعش إلى جانب التحالف الدولي، حيث أعلنت الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة أمس، استشهاد الرئاسة المشتركة لمكتب العدل والإصلاح السيدة زينب محمد والسيد يلماز شرو، وذلك أثناء جولة عمل للمراكز، عبر استهدافهما من قبل الاحتلال التركي عبر مسيّراته".

تطرق البيان إلى "التصعيد الجديد للعدوان الممنهج ضد أبناء شعبنا وضد مناطقنا؛ استكمالاً لحرب الإبادة التي تتجاوز كل القيم والمعايير الأخلاقية والقانونية، وهي تعد جرائم حرب وإبادة ممنهجة بحق شعبنا وتمثل ذروة الإرهاب الممنهج والوجه الآخر لإرهاب داعش وأمثاله".

أوضح البيان "أن ما تحدث عنه أردوغان بقيامه بأعمال عسكرية بشكل آخر يفهمها الجميع، وفرض إرهابه دون أن يكون هناك رادع لكل ما ذكر، هذا التصعيد الخطير ضد المدنيين ينذر بعواقب وخيمة ستؤدي إلى المزيد من الفوضى وستكرس وقائع جديدة مدمرة على سوريا وشعبها".

أدان بيان مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين هذا العدوان، وشدد "أن هذا التجاوز والاستهداف وما سبقه من عمليات عدوانية ضد مناطقنا وقرانا وضد أبناء شعبنا لن تمر دون حساب، كذلك نهيب بالتحالف الدولي ومعه المؤسسات المعنية، في مقدمتها الأمم المتحدة، إبداء مواقف عاجلة وواضحة تحد من هذه العنجهية والعدوان التركي الغاشم ضدنا".

مؤكداً "أن حجج تركيا الواهية هي لشرعنة عدوانها واحتلالها ضد مناطقنا الآمنة، لذا فإن مخاطر هذا العدوان تزداد يوماً بعد يوم، وهذا يؤكد أن سوريا والمنطقة برمتها تحت الخطر والتهديد التركي، الأمر الذي يجب أن يدركه كل أبناء هذه المنطقة الشرفاء، والقيام بواجبهم الوطني".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء وتندد بالخيانة.

(ل م)

ANHA