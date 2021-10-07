مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين يستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

وقُرئ البيان في بلدة تل قراح التابعة لناحية الأحداث، من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء خديجة إيبو، وجاء في نص البيان:

"إلى شعوبنا الكردستانية وكافة الشعوب المحبة للسلام في العالم: نتيجة المقاومة والتضحيات الشعبية العظيمة ضد قوى الظلم والطغيان، وخصوصاً الفاشية التركية عبر التاريخ وإلى الآن، ومع وصول شعبنا إلى بناء أعظم ثورة عصرية تستطيع من خلالها القيام بحماية كرامة المجتمع الإنساني برمته، وإعادة المجتمع إلى مساره الطبيعي من جديد؛ تلقّت الفاشية التركية الانكسارات والضربات المتتالية ولم تستطع تحقيق أهدافها، لذلك بدأت بتحريض الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد ثورة العدالة الاجتماعية، ما تسبّب باستشهاد 5 من مقاتلي الكريلا وأسر واحد في كمين لقوات الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف "على حكومة جنوب كردستان الكشف عن مصير رفيقنا الأسير بأسرع وقت، وتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم إلى ذويهما"،مشدداً "على ضرورة انضمام جميع أبناء شعبنا إلى حملة المقاومة الثورية الشاملة لتحقيق النصر".

وفي النهاية ردد الحضور شعارات تستنكر الخيانة وتحيّي مقاومة حركة حرية كردستان.

(كروب/س ر)

ANHA