مجلس عوائل الشهداء في دير الزور يدين الاعتداء التركي على حرمة مزارات الشهداء في عفرين

بيان الى الرأي العام من مجلس عوائل الشهداء في مزار الشهداء في ابو حمام

وبحضور مجالس عوائل الشهداء وممثلين عن المجالس المدنية والعسكرية وقوات حماية المرأة والعشرات من الأهالي أصدر المجلس بيان الى الرأي العام في مزار الشهداء في أبو حمام، أدان واستنكر الفعل الاجرامي الذي قامت بها تركيا ومرتزقتها بتخريب قبور الشهداء في عفرين.

وقال البيان: "نحن مجلس عوائل الشهداء في دير الزور الخط الشرقي من مزار الشهداء في ابو حمام ندين ونستنكر بشدة العمل الاجرامي الذي قامت به مرتزقة تركيا بتخريب مزار شهدائنا الاحرار في عفرين".

وأردف البيان: "فهذا العمل الذي ارتكبتموه سيبقى مصدر قوة لنا ودليل ضعفكم وان استطعتم ان تمسحوا قبور شهدائنا من الأرض فلن تستطيعوا أن تمسحوها من قلوبنا".

وأردف البيان: "الشهداء هم من رسموا لنا طريق المقاومة والحياة الحرة الكريمة ونحن على استعداد تام ويقين تام بتكميل مسيرتهم لمحاربة كل من يعتدي على ارضنا وشعبنا ومحاربة الافكار المتطرفة التي سوف تدفع بكم الى الهاوية والتي دفعتكم الى الاعمال التخريبية".

وأضاف البيان "فدماء الشهداء جسدت بكل صدق الاخوة والتعايش المشترك بين مكونات شمال وشرق سورية على مبدأ الديموقراطية وفكر القائد عبد الله اوجلان".

(ث ع/ل)

ANHA