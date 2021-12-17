مجلس عوائل الشهداء في دمشق يعقد اجتماعه الدوري

بدأ الاجتماع بوقوف المشاركين دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، وألقيت بعدها كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في دمشق ألقاها مظلوم يوسف الذي بارك عقد الاجتماع على الحضور، وشرح الوضع السياسي والعسكري الراهن في شمال شرق سوريا والمنطقة عامة والتهديدات التي تواجه مشروع الادارة الذاتية الديمقراطية.

وأكد يوسف أن الاحتلال التركي يحاول بجميع الوسائل زرع الفتنة بين مكونات المنطقة وضرب روح الاخوة بين الكرد وباقي المكونات ولكن بفضل مشروع الإدارة الذاتية أحبطت الشعوب كل تلك المحاولات حتى الآن.

ومن جهة أخرى حيا يوسف المعتصمين منذ أكثر من شهرين في معبر سيمالكا المطالبين بجثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا غدرا على يد مسلحي حزب الديمقراطي الكردستاني. وعاهد مظلوم يوسف في ختام كلمته على مواصلة النضال والمقاومة على درب الشهداء.

بعد ذلك تم قراءة تقرير 3 أشهر لمجلس عوائل الشهداء من قبل الرئيس المشترك للمجلس مصطفى نعسان وفتح بعدها باب النقاش أمام الحضور لتقييم أعمال المجلس.

يذكر ان مجلس عوائل الشهداء في دمشق عقد كونفرانسه الاول بتاريخ ١٣/ ٨ / ٢٠٢١ وتم اختيار لجنة عوائل الشهداء على مستوى دمشق والتي ضمت ١٦ عضوا وتم توزيعهم على المناطق التالية: زورآفا ٧ اعضاء ، ركن الدين ٥ اعضاء ، خربة عضوين اثنين، غزال عضو واحد وقرى الاسد عضو واحد". حيث تم بعد عقد الكونفرانس توزيع الأعمال المترتبة على الاعضاء المنتخبين والقيام بواجبهم التنظيمي .

واختتم الاجتماع بترديد الشعارات التي تمجد الشهادة وتجدد العهد على مواصلة النضال على نهج الشهداء .

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ANHA