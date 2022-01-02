مجلس عوائل الشهداء في الطبقة يؤكد دعمه لمقاومة كوباني في وجه دولة الاحتلال التركي

وجاء حديث إداريي مجلس عوائل الشهداء في الطبقة لوكالتنا تعقيباً على استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي يوم السبت المنصرم، المصادف لـ 25 من الشهر الجاري منزلاً شرق مدينة كوباني، ما أدى إلى استشهاد 5 من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

الإداري في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، محمود الشامي، أدان هذه الهجمة التي استهدفت أعضاء الشبيبة في مدينة كوباني، وقال "أجرائم تركيا مستمرة لكنها تمادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وخطير، مستغلةً صمت المجتمع الدولي والدول الضامنة في المنطقة كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا دون أي إجراء عقابي يوجه لدولة الاحتلال التركي أمام مجلس الأمن الدولي".

وأكد محمود الشامي "بعد فشل الدولة التركية باحتلال مناطق في شمال وشرق سوريا، أخذت هجماتها منحى آخر من خلال استهداف المناطق والمدنيين بالطائرات المسيّرة في محاولة لزعزعة الأمن وضرب الاستقرار الذي يعيشه المدنيون في عموم شمال وشرق سوريا، وذلك بذرائع وحجج حماية الأمن الوطني التركي".

وطالب الشامي في ختام حديثه "الدول الضامنة والمنظمات الحقوقية بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد نهائي بوقف الجرائم التركية واتخاذ قرارات دولية تُلزم بها دولة الاحتلال التركي بعدم التعدي على دول الجوار".

من جانبه أكد الإداري في مجلس عوائل الشهداء، محمد العرب، على تكاتف جميع مكونات شمال وشرق سوريا بكل الظروف التي يمرون بها، وقال "نؤكد وقوفنا إلى جانب أهالينا في مدينة كوباني بعد هذا الاستهداف الذي طالهم، وسنكون درعاً مشتركاً ضد كل من يحاول ضرب السلم الأهلي والتعايش المشترك في أراضينا".

ونوه محمد العرب إلى هجمات الاحتلال التركي أنها ليست سوى ضربات جبانة وستزيدنا تمسكاً بمشروعنا وأَضاف "عدوانكم لن يكسر إرادتنا ولن يثني من عزائمنا، بل سيزيدنا إصراراً وقوة للتصدي بكل مَن يحاول سلب الأرض والمكتسبات وسنقاوم كتفاً لكتف إلى جانب قواتنا ضد الاحتلال حتى تحقيق الحرية والمساواة والأمان في كل المناطق".

وتابع العرب: "جميع ما يحصل في شمال وشرق سوريا من جرائم حرب هو نتاج التغاضي الدولي والعالمي عن سياسات دولة الاحتلال بحق دول الجوار".

وناشد محمد العرب في ختام حديثه "جميع الدول والمنظمات الإنسانية بالخروج عن صمتها والتحرك الفوري لإنزال أشد العقوبات بالنظام التركي وإيقافه عن انتهاكاته بحق الشعوب الآمنة في جميع المناطق".

(مـ)

ANHA