مجلس عوائل الشهداء في الطبقة يستذكر شهداء شهري أيلول وتشرين الأول

حضر مراسم الاستذكار العشرات من أهالي المدينة وذوي الشهداء، إلى جانب أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، إضافةً لأعضاء حزب سوريا المستقبل ومكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أوقد ذوو الشهداء الشموع أمام صور أبنائهم، من ثم ألقى والد الشهيد هاني العليص، ياسر العليص، كلمة باسم عوائل الشهداء، قال فيها: "نستذكر اليوم شهداءنا، ونستذكر فيهم الأخلاق والعطاء والوفاء".

وتابع: "الاستذكار هو وقفة مع الذات وتقييم لعملنا وما نقدمه لنحافظ على أمانة الشهداء والمكتسبات التي تحققت بدمائهم".

كما أضاف العليص: "نذكر اليوم أن الحرب طويلة والمعارك كثيرة، وعدونا لم يترك سلاحاً إلا واستخدمه من طائرات ودبابات وأسلحة كيماوية محرمة دولياً، اُستخدمت وراح ضحيتها عدد من أبطال الكريلا".

وفي ختام كلمته أكد، ياسر العليص "في هذه المرحلة علينا مواصلة العمل والتدريب وتطوير الفكر والمحافظة على الأخلاق، وذلك من أجل بناء مجتمع قوي ومتكامل أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً".

وفي ختام المراسم، عُرض سنفزيون يتضمن صور الشهداء الـ 39 وتواريخ وأماكن استشهادهم.

(ع ص/خ)

ANHA