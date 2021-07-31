مجلس عوائل الشهداء في الشدادي يستنكر نبش مزار الشهداء في عفرين

وبحضور ممثلين عن المجالس المدنية والعسكرية وقوات حماية المرأة والعشرات من الأهالي وأسر الشهداء، أدلى المجلس، اليوم السبت، ببيان إلى الرأي العام، من أمام مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي.

واستهل البيان بالقول "الفاشية التركية بزعامةMHP وAKP وأمام أنظار العالم، وضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقيمه المادية والمعنوية، مستخدمة كافة أساليبها القذرة في وجه تطلعات شعبنا نحو بناء وطن يعيش فيه الجميع بهويته وكرامته، حيث لم نجد في التاريخ نموذجاً أقذر من هذا النظام الفاشي الذي بلغ به الأمر أن يتطاول على مزارات الشهداء، وكما فعلها سابقاً بعدة مزارات في شمال كردستان وفي سري كانيه الجريحة واليوم وللمرة الثالثة يعيد فعلته في مزار عفرين، إذ لم يكتفِ بتحويل مزارها إلى ثكنة عسكرية، بل سعى إلى تخريب ممنهج في مزار الشهداء، حيث وصل به الحد إلى نبش أضرحة الشهداء والعبث برفاتهم الطاهرة".

'سنكون أكثر إصراراً على متابعة النضال'

وناشد البيان "كافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحبي الديمقراطية والسلام وأصدقاء الشعوب المظلومة في العالم، بالتدخل لوقف انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها من حثالة الشعب السوري الذين وجدو ضالتهم في الفاشية التركية، وكلنا أمل في هذه المرحلة أن تقوم الإنسانية بواجبها الأخلاقي بفضح سياسات حزب العدالة ومرتزقته، وسنكون أكثر إصراراً على متابعة النضال خلف راية الشهداء والقائد الأممي عبدالله أوجلان حتى استعادة كل شبر من أراضينا المحتلة".

'سنعمل بكل ما أوتينا من قوة على مجابهة الحرب التركية القذرة'

وأضاف "إننا الآلاف من عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا ومن جميع المكونات ومعنا جميع الأحرار من أبناء شعبنا المناضلين، سنعمل بشتى الطرق وبكل ما أوتينا من قوة على مجابهة آلة الحرب الخاصة القذرة لدولة تركيا ومرتزقتها وسنفضح سياساتها القذرة، ومصرون أكثر من أي مرحلة مرت على نيل مكاننا وسط الشعوب الحرة وسوف نظل في الساحات وميادين النضال كباراً وصغاراً وسوف تبقى رايتنا مرفوعة".

واختتم مجلس عوائل الشهداء في الشدادي بيانه بالقول "إن أبناء الشعب سوف يواصلون الدفاع المشروع عن أراضيهم حتى استعادة كل شبر احتلته تركيا ولن يكون لنا هدف سوى النصر".

(س ر)

ANHA