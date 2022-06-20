مجلس عوائل الشهداء في الرقة يستذكر 89 شهيداً من أبناء الرقة

وشارك في مراسم الاستذكار عوائل الشهداء، وأعضاء وعضوات من المؤسسات المدنية، وقيادات من مجلس الرقة العسكري.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاه عرض سينفزيون تضمن أسماء وتاريخ انضمام واستشهاد الشهداء الذي تم استذكارهم.

ثم ألقى القيادي أحمد أبو شمسه كلمة باسم مجلس الرقة العسكري أشاد فيها بدور الشهداء وأكد أن "الشهداء مشاعل النور وهم الذين رسموا بدمائهم لنا درب الحرية وحرروا مناطقنا بتضحياتهم البطولية ورضوا أن يعيش أبناؤهم دون أب ولم يرضوا أن يبقوا دون وطن"، معاهداً بالمحافظة على إرثه النضالي.

بدوره، قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني، عبد السلام حمسورك "إننا نستذكر اليوم شهداءنا الذين كانوا ولا يزالون أصحاب الفضل الأكبر في وجودنا على هذه الأرض وطهروها بدمائهم الزكية من رجس الإرهاب".

وأكد عبد السلام حمسورك "لن نتخلى عن أهداف شهدائنا ولن نفرط بالأرض التي حرروها بدمائهم، حتى تحقيق أهدافهم في بناء مجتمع ديمقراطي حرّ".

واختتمت مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع أمام صور ووثائق الشهداء.

(أ ع/خ)

ANHA