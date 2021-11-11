مجلس عوائل الشهداء في الرقة يقيم خيمة عزاء لشهداء مجزرة الهلالية

ونُصبت خيمة العزاء أمام مبنى المجلس في مدينة الرقة، لتقديم واجب العزاء ومشاركة عائلة كلو مصابهم الجلل، في استشهاد عميد العائلة يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد كلو، الذين استشهدوا، الثلاثاء الماضي، في هجوم طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي استهدف سيارتهم في حي الهلالية غرب مدينة قامشلو.

وزُينت الخيمة بصور الشهداء الثلاث وصور شهداء شمال شرق سوريا وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

فيما توافد المئات من أهالي الرقة ومؤسساتها المدنية والعسكرية إلى خيمة العزاء من أجل تقديم واجب العزاء، مستنكرين الجرائم التركية بحق مواطني شمال وشرق سوريا.

وألقيت عدة كلمات من قبل الحضور، منها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، ألقاها محمد عرب الذي قدم التعازي لعائلة كلو الوطنية، وقال: "إننا من هنا سائرون على درب كل شهداء شمال وشرق سوريا الذين قدموا الكثير من أجل الحرية"، مستنكراً الجرائم التركية، وخاطب محمد دولة الاحتلال التركي بالقول: "مهما كانت جرائمكم علينا، نحن صامدون في وجه كل محتل".

كما ألقيت كلمة باسم مكتب عوائل الشهداء لقوات سوريا الديمقراطية، ألقتها نجاح محمد، التي عزت عائلة كلو بفقدانها شهداءها الذين مثّلوا روح المقاومة منذ بداية الثورة.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بلجم تركيا ومنعها من ارتكاب الهجمات بحق مواطني شمال وشرق سوريا.

كما أدلى مجلس عوائل الشهداء في الرقة ببيان، ألقي من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، شمسة الصالح.

ونوّه البيان إلى الهجوم التركي الذي أدى إلى استشهاد 3 من عائلة كلو الوطنية، بينهم الجد يوسف كلو بعمر 82، في واحدة من محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا وإرهاب الشعب وتحقيق الابادة الجماعية، لافتاً إلى أن هذا الهجوم هو الثالث من نوعه على أهالي المنطقة، بعد التصريحات التي أطلقتها تركيا لاحتلال أرضنا.

واعتبر البيان هذا الاستهداف "إجراماً بحق الإنسانية"، منتقداً صمت الضامن الروسي والتحالف الدولي حيال الهجمات التركية، مطالباً المجتمع الدولي والتحالف الدولي وروسيا "بالتدخل عاجلاً وإيقاف تركيا وتأمين حظر للطيران التركي على مناطقنا لمنع الهجمات على المدنيين وعلى قواتنا قوات الشعب".

وتقدم مجلس عوائل الشهداء في الرقة بأحرّ التعازي لعائلة كلو، التي ضحت بـ 12 شهيداً من أبنائها؛ دفاعاً عن منطقة شمال وشرق سوريا في معارك سابقة.

واختتم المجلس بيانه مشدداً على وقوفه "في الصفوف الأولى دوماً يد بيد مع قواتنا حتى تحرير أرضنا وطرد المحتلين".

فيما لا تزال الوفود مستمرة بالتوافد إلى خيمة العزاء، مؤدية واجبها بالعزاء، ومستنكرة الجرائم التركيا بحق الشعب السوري.

(أع/ س ر)

ANHA