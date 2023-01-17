مجلس عوائل الشهداء في الجزيرة سيواصل النضال حتى محاسبة الدولة التركية على جرائمها

أدلى مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة اليوم الثلاثاء، ببيان؛ للتنديد باستخدام دولة الاحتلال التركي السلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وذلك أمام مجلس العدالة الاجتماعية في قامشلو.

قرئ البيان من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، عبد الرحيم درويش.

وجاء في مستهل البيان "بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بجيش دولة الاحتلال التركي في جبال كردستان أمام مقاومة قوات الكريلا التي سطرت أروع ملاحم البطولة، لجأ رئيس النظام الفاشي، أردوغان إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد مقاتلي الكريلا وراح ضحيتها العشرات من الشهداء".

وعدّ البيان استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية؛ انتهاكاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، وشجب "صمت القوى الدولية حيال هذه الجرائم".

مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل محاكمة المجرمين من حكومة العدالة والتنمية، وتقديمهم للمحكمة الدولية "لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".

وعاهد البيان "بتصعيد المقاومة والنضال حتى محاسبة المجرمين".

واختتم البيان بترديد الشعارات "الشهداء خالدون"، "الموت لأردوغان ونظامه القمعي"، "النصر لمقاومة وإرادة الكريلا".

(خ ع/آ)

ANHA