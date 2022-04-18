مجلس عوائل الشهداء بإقليم عفرين: PDK يخطط لجعل الكرد ضحية الحرب العالمية الثالثة

بالتزامن مع إرسال الحزب الديمقراطي الكردستاني قوات ضخمة إلى مناطق الدفاع المشروع، أعلن جيش الاحتلال التركي فجر اليوم عن هجوم جديد ضد قوات الكريلا والكرد في مناطق الدفاع المشروع.

وفي هذا السياق تجمع اليوم العشرات من ذوي شهداء إقليم عفرين، وأعضاء هيئات الإدارة الذاتية وممثلين الأحزاب السياسية أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في قرية تل قراح بمقاطعة الشهباء للإدلاء ببيان وهم حاملين اعلام مجلس عوائل الشهداء وصور القائد عبد الله اوجلان.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، هيفي سليمان، وبالعربية من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء، محمد ولو، جاء فيه:

"إعلان دولة الاحتلال التركي بدء هجماتها على باشور (جنوب كردستان) بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وبالأخص مع العائلة الحاكمة التي أثبتت يوماً بعد يوم أن تواطؤها وعمالتها ومشاركتها ومباركتها مثل هذه العمليات ما هي إلا لكسر إرادة الكرد وإرضاخهم وجعل الحركة التحررية أداة في يد الأتراك المحتلين وجعلهم كرداً جيدين حسب تصنيفهم الفاشي.

كما يهدف إلى تدمير مشروع الإدارة الذاتية الديموقراطية لشمال وشرق سوريا وذلك لمعرفتهم مدى الارتباط المادي والمعنوي بينها وبين حركة التحرر الكردستانية والقائد آبو(القائد عبد الله أوجلان)، بالإضافة إلى جعلنا ضحية للنظام العالمي الجديد والحروب القائمة، مثلما فعلوا في الحرب العالمية الأولى مع الأرمن والسريان في مجازر السيفو وكذلك المحرقة النازية ضد اليهود وتشريدهم".

تابع البيان "نحن أمام احتمالات جعلنا ضحية الحرب العالمية الثالثة التي اشتعلت مع الحرب الخليج الثانية وسقوط الاتحاد السوفيتي وحكم القطب الواحد للعالم ولذلك فإن الحل الوحيد يكمن في المقاومة وتنشيط الحركة الديبلوماسية للكرد في الخارج والاتفاق مع المكونات في الداخل وتطبيق نهج ومفهوم الأمة الديموقراطية لإيقاف آلة التدمير الممنهج ضدنا".

شدد البيان "يجب أن نعلم أنه ليس الكرد فقط هم الضحية بل كل المكونات الأخرى لأننا أصبحنا جزءاً من المشكلة والحل معاً لذلك يجب فضح سياسات عائلة البرزاني الخيانة والسرطان المنتشر في جسد الكرد، ومن هم على نهجها من المجلس الوطني الكردي؛ لإفشال هذه المؤمرة المستمرة علينا من قبل الأنظمة المحتلة لكردستان والرأسمالية المفروضة، لذا على كل من يناصر الحق الالتحاق بقوات الكريلا وقوات سوريا الديمقراطية لإسقاط هذه المؤامرة".

نحن مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين وجميع المؤسسات الدينية والإدارات والهيئات في مناطق الشهباء نناشد وننادي جميع المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن الدولي لوضع حد لإيقاف الهجمات الدولة الفاشية التركية ومرتزقتها من عائلة البرزاني الخائنة".

ليردد بعدها الحضور شعارات تحي مقاومة الكريلا وهتافات تدين الخيانة وهجمات الاحتلال التركي.

(ف)

ANHA