مجلس عوائل الشهداء بدير الزور يدين هجمات تركيا على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان

تستمر دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها على شمال وشرق سوريا، عبر الطائرات المسيّرة والمدفعية، بالتزامن مع هجمات بالأسلحة الكيماوية على مقاتلي قوات الدفاع المشروع، في جنوب كردستان، دون الاكتراث بالقوانين والمحاسبة الدولية، في ظل صمت القوى الدولية.

بهذا الخصوص، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الشرقي، نادية ضويحي "ندين ونستنكر الهجمات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا، الهادفة إلى تشتيت وحدة شعب المنطقة".

وأشارت نادية ضويحي إلى "أهمية المقاومة الشعبية والمرابطة على جبهات القتال ضد الاحتلال التركي"، مشددة على "ضرورة دعم المناضلين في سبيل الحرية والكرامة، الذين يسهرون على حماية أرضهم وشعبهم".

وأكدت "سنبقى صامدين في وجه الهجمات التركية، ونستمر في السير على نهج الشهداء، ونصون دماءهم التي روت هذه الأرض وحررتها من رجس الإرهاب".

بدوره، أدان الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في بلدة هجين، راكان الفريح، الهجمات التركية، واستخدامها الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي قوات الدفاع المشروع.

وأضاف الفريح "إن استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية هو جريمة حرب بحق الإنسانية، يجب أن تُحاسب عليها".

وأكد "سنقف مع قوات سوريا الديموقراطية، ونكون يداً بيد وفي خندق واحد في وجه الاحتلال التركي الغاشم، وندعم المقاومة التي يبديها مقاتلو ومقاتلات الكريلا، ووحدة الصفوف بين جميع المكونات حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال التركي".

وفي ختام حديثه دعا الفريح كافة الشعب العربي والمنظمات الإنسانية للنظر في الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي، من استخدام الأسلحة التكتيكية والكيماوية ومحاسبتها".

(خ)

ANHA