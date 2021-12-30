مجلس عوائل الشهداء بالحسكة يستذكر شهداء كانون الأول

بحضور العشرات من أهالي مدينة الحسكة وريفها وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والإدارة الذاتية والأحزاب السياسية، وعوائل الشهداء في المقاطعة، استذكر، اليوم الخميس، مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة 51 من شهداء شهر كانون الأول/ ديسمبر، ممن استشهدوا في أماكن وأعوام سابقة.

بدأت مراسم الاستذكار في صالة سلكو بمدينة الحسكة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، سلمى قاسم، كلمة تحدثت فيها عن قيم الشهادة، قائلة: "إن الشهداء هم مشاعل نور تنير الطريق للأجيال، نعاهد الشهداء بالسير على طريقهم في الكفاح والشهادة حتى تحقيق النصر على الأعداء واسترجاع كامل الحقوق المسلوبة".

ثم تحدث عضو مكتب العلاقات العسكرية، عبد الحميد الساير، قائلاً "نستذكر اليوم 51 شهيداً ممن ضحوا بأرواحهم والتحقوا بقافلة الشهداء، مناضلين في سبيل الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، هؤلاء العظماء ضحوا بأغلى ما يملكون".

وأضاف: "هم الذين فتحوا لنا درب الحرية والنضال، نعاهدهم بالسير على خطاهم وأن نكون أوفياء لدمائهم الطاهرة ولقائد الأمة الديمقراطية عبد الله أوجلان"

ثم تلت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، روجدا أحمد، أسماء الشهداء الـ 51 الذين التحقواا بقافلة الشهداء في شهر كانون الأول/ ديسمبر خلال أعوام سابقة.

وانتهت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون، عرضت خلاله صور الشهداء وأسماؤهم.

(م ع/أم)

ANHA