مجلس عوائل الشّهداء لإقليم عفرين يندّد بانتهاكات الاحتلال التّركيّ بحقّ مقابر الشّهداء

وتجمّع العشرات من أهالي مقاطعتي الشهباء وعفرين وأعضاء من المؤسّسات في الإدارة الذاتية في مزار الشهداء بناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء، للتنديد بانتهاكات الاحتلال التركي بحقّ الأماكن المقدّسة ومقابر الشهداء.

وقرأ خلال التجمع بيان باسم عوائل الشهداء باللغتين العربيّة والكرديّة، وجاء في البيان إن "الدولة التركية ارتكبت المئات من المجازر بحقّ الشعب الكردستاني من الكرد والعرب والأرمن مثل المجزرة الأرمنية ووادي زيلان".

وأضاف البيان "فأقدموا على انتهاك الأماكن المقدسة مثلما حصل في مقابر الشهداء في عفرين من هدم ودمار، وفي الأمس وخلال الأيام الفضيلة هاجم أردوغان على مقابر الشهداء في ناحية ليجه في محافظة آمد والتي هي مكان مقدّس ومبارك عند الشّعب الكرديّ".

ودعا مجلس عوائل الشهداء المجتمع الدولي الالتزام بالقوانين الدولية و"محاسبة أردوغان على جرائمه".

وانتهى التجمع بترديد الشّعارات التي تمجّد الشّهداء، وتستنكر الاحتلال التركيّ.

(ف إ)