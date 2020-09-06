مجلس عوائل الشّهداء لإقليم عفرين يعقد كونفراسه السّابع

وعُقد الكونفراس في صالة الاجتماعات بناحية أحداث في مقاطعة الشهباء، فزيّنت بصور شهداء مقاومة العصر ومجزرة تل رفعت وعقيبة وشهداء حركة حرية كردستان، ولافتات كُتب عليها: "حرية القائد أبو ضمان لبناء الأمة الديمقراطية، نحن لا ندفن شهداءنا في التراب بل ندفنهم في قلوبنا".

وحضر الكونفراس250 مندوباً ومندوبة من مجلس عوائل الشهداء وأعضاء وممثّلين عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وبدأ برنامج الكونفراس بالوقوف دقيقة صمت على أروح الشهداء، تلاها تشكيل ديوان يتألّف من 5 أعضاء، وهم ريناس حمو، عدنان شيخ محمد، روشين موسى، منال شيخو، دارا سلمان، ثمّ تمّ عرض سنفزيون عن أقوال القائد عبد الله أوجلان وأقوال بعض الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم في مقاومة كوباني وعفرين وحفتانين.

ثمّ قرأت بريفان خليل الإدارية في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي توجيهات القائد أوجلان حول الشهداء والشهادة، ودورهم في بناء مجتمع متكامل متطلّع للحرية والعيش المشترك.

وبعدها شرحت هدية يوسف عضوة الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي لإقليم عفرين الوضع السياسي الّذي تمرّ به المنطقة، فقالت: "يستمرّ الاحتلال التركي بمساندة من الدّول التي تدّعي السلام بعدوانه على الشعب الكردي في جنوب وغرب كردستان بهدف إنهاء الوجود الكردي ومحو الحضارة الكردية، وهذا أدى إلى خروج مقاومة كبيرة منظّمة ضد هذا العدوان الهمجيّ من قبل شعبنا والمناضلين".

وتابعت هدية: "ما يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني بحقّ مقاومة حفتانين من تقديم يد المساعدة للاحتلال التركي لارتكاب المجازر بحقّ الشعب الكردي يدوّن في كتاب الحزب الأسود".

مؤكّدةً في ختام حديثها على ضرورة تصعيد النضال بوجه العدوان التركي، وعلى ضرورة تنظيم أنفسهم لوقف الانتهاكات التي تحدث في عفرين وتحريرها من الاحتلال.

ثم ألقى وليد دينكل كلمة باسم الأحزاب السياسية في إقليم عفرين، حيث قال فيها: "يجب على الشعب الكردي في عموم كردستان، وعلى جميع الشعوب المضطهدة، متّخذاً من كاوا الحدّاد مثلاً، الانتفاض بوجه الديكتاتوريات الطغاة، وإعادة بناء مجتمع حرّ".

مؤكّداً دينكل بختام حديثه بأنّه بروح شهداء الحرية سوف تتحرّر المناطق المحتلة في جميع أجزاء كردستان.

ومن جانبها ألقت نوروز هاشم عضوة منسقية كونكرا ستار لإقليم عفرين كلمة، قالت فيها: "تمرّ النّساء في عفرين يوميّاً بأشد أنواع التعذيب الجسدي والنّفسي من اغتصاب وقتل وخطف وارتكاب أعمال لاإنسانية بحقّهنّ، دون تحرّك الجهات التي تدّعي حقوق الإنسان والمرأة، للوقوف بوجه هذه الانتهاكات".

ومن ثمّ قرأت سيفين حسكو العضوة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، تقرير مجلس عوائل الشهداء خلال سنتين وتقيم الوضع التنظيم، وبعدها تمّ أخذ آراء الحضور حول التقرير.

ثم قرأ أفدار علو العضو في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، النظام الداخلي للمجلس، واتّخذ بعدها عدّة قرارات أهمها: الحفاظ على قيم الشهادة والشهداء المادية منها والمعنوية وحمايتها، المسؤولية عن تنظيم عوائل الشهداء وتفعيل دورها في كافة مجالات الحياة في المجتمع، تطوير المفاهيم الثقافة والديمقراطية والحياة السلمية في المجتمع، الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة والعمل ضد الظلم الممارس ضد المرأة.

وبعدها تمّ استلام المفوضية العليا للانتخابات المؤلفة من ثلاثة أشخاص وهم لازكين كور وجهاد الأحمد ونسرين العبيد، تسيير أعمال الانتخابات.

فقد تمّ ترشيح سبعة نساء وأربعة رجال كإداريين لمجلس عوائل الشهداء، وبعده تم افتتاح باب الانتخاب، حيث تمّ انتخاب 3 أعضاء من الرجال وعضوتين من النساء. وهم كل من "حسن علي بركو وفوزي محمد مصطفى وعدنان سليمان شيخ محمد وخديجة إبراهيم إيبو وفيدان محمد معمو" الذي أدّوا القسم معاهدين بالسير على خطى الشهداء والقائد والعمل على تحرير المرأة من كافة أشكال العبودية.

ثمّ ختم بكر علو الرّئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين الكونفراس بإلقاء كلمة بارك فيها على الفائزين بالانتخابات، وحثّهم على العمل بفعالية أكبر حتّى تحرير عفرين من الاحتلال.

(إ)

ANHA