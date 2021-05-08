مجلس عوائل الشّهداء بالحسكة ينظّم مراسم غيابية للشّهيد شهباز سيدو

وكان الشهيد شهباز سيدو, الاسم الحركي جان فدان حسكة، قد انضمّ إلى قوات الدفاع الشعبي في الـ 3 من شهر آذار عام 2017 ، واستشهد في الـ3 من نيسان 2021 أثناء هجوم لجيش الاحتلال التركي على منطقة آفا شين في مناطق الدفاع المشروع جنوب كردستان.

وحضر مراسم التشييع الغيابية التي أقيمت في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية أهالي مدينة الحسكة وأريافها, وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية, ومؤتمر ستار, وأمهات الكريلا.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, بالتزامن مع عرض عسكري قدّمته وحدات حماية الشعب والمرأة, تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء أحمد أسعد, قال في مستهلّ حديثه: "شهداؤنا سطّروا مقاومة عظيمة أمام هجمات فاشية المحتل التركي الذي يستخدم كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دولياً".

وأضاف أسعد: "شهداؤنا نالوا مرتبة الشهادة لتعيش كافة المكونات حياة حرة كريمة, ولتتحرّر الشعوب المضطهدة".

ومن جانبها تحدّثت باسم مجلس مقاطعة الحسكة بيروز جودي, فقالت: "نبارك شهادة أبنائنا على كافة شعوب المنطقة, المحتل التركي في كل مرة يهاجم قواتنا فيفشل، وذلك بفضل إرادة وعزيمة أبنائنا وشعبنا".

ثمّ انتهت المراسم بترديد الهتافات التي تحيي الشهداء ومقاومة الكريلا.

(إ)

ANHA