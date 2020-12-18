مجلس عشتار يبدأ حملة الإضراب عن الطعام في مخيم الشهيد رستم جودي

وتتألف المجموعة الأولى المشاركة في الحملة من 10 نساء، و تستمر لمدة يومين على التوالي في مؤسسة عوائل الشهداء في المخيم.

وبدأت المراسم بمشاركة العشرات من أهالي المخيم في مؤسسة عوائل الشهداء، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، وتلاها إلقاء كلمة باسم المجموعة المشاركة في الإضراب من قبل فضيلة توك.

"إذا كانت هناك حياة حرة ستكون مع القائد أوجلان "

ورحّبت فضيلة توك خلال كلمتها بمقاومة السجون وقالت: “العدو يريد كسر إرادة الشعب الكردي، من خلال سياسة فرض العُزلة على القائد أوجلان، لكن اليوم أحبط الشعب سياسة العدو هذه، ونحن كشعب كردي لقد قلنا دائماً، ونقول إذا كانت هناك حياة حرة ستكون مع القائد أوجلان ، والآن المعتقلون السياسيون مضربون عن الطعام لأجل إرادة الشعب الكردي وهويتهم”.

وأضافت “هذا فخر عظيم أن نكون قادرين على مواصلة مقاومة قمع العدو في جميع الساحات، حتى في داخل السجون، ويجب أن يدرك عدونا جيداً أنّ الشعب الكردي لن يتخلّى أبداً عن مقاومته ، وصموده، من خلال سياسة الاعتقال والتعذيب، بل على العكس فإنّ الشعب الكردي يزداد قوة وإصراراً، والآن نرى رفاقنا في السجون يحملون عبء الكرامة على أكتافهم، ورغم كثرة أمراضهم، وهم معتقلون بين أربعة جدران لا يتوقفون عن مسيرة مقاومة الكرامة”.

وتابعت فضيلة توك: “نحن نساء مخمور نهنئهم على هذه المقاومة العظيمة وسندعمهم وسنبدأ بحملة الإضراب المفتوحة عن الطعام، ومن المؤسف أن تكون فلسلفة القائد عبدالله أوجلان بين أربعة جدران، وعلى الشعب الكردي الانتفاض وتصعيد المقاومة وإطلاق سراح القائد أوجلان ”.

وأردفت فضيلة توك المتحدثة باسم المجموعة الأولى من حملة الإضراب عن الطعام: “نحن أهالي مخمور وخاصةً الشعب الكردي حان الوقت لأن نكسر أبواب السجون ونحرر كرامتنا”.

وفي ختام الكلمات ردّد الحضور الهتافات والشعارات، التي تحييّ مقاومة القائد عبدالله أوجلان، والمعتقلين السياسيين في السجون التركية، وحملة منظومة المجتمع الكردستاني (KCK).

(ج)

ANHA