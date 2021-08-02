مجلس الطبقة العسكري وعوائل الشهداء يعزّون ذوي الشهيد حسين الزعير

استقبل منزل الشهيد حسين الزعير الكائن في حي الكسارة شرقي مدينة الطبقة، الوفد المُعَزّي، حيث توقف الجميع دقيقة صمت، تلتها كلمة باسم مجلس الطبقة العسكري ألقاها عضو المجلس العسكري محمود العلي وأكد "أن ذوي الشهداء يبثون فينا روح المقاومة من خلال صبرهم وعزيمتهم، وأن دماء الشهداء ودموع أطفالهم وصرخات أمهاتهم أمانة في أعناقنا وسنبقى على العهد نكمل الدرب الذي سلكه هؤلاء الأبطال".

تلتها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل الإداري في المجلس محمد الشيخ حيث قدم أحر التعازي لأهل الشهيد حسين وأشار إلى ما يقدمه الشهداء وهي أرواحهم الطاهرة في سبيل أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار.

وفي نهاية الواجب أكد المُعَزّون لذوي الشهيد حسين، وقوفهم إلى جانبهم متمنين لهم الصبر والسلوان.

والجدير بالذكر أن الشهيد حسين طه الزعير المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية ضمن مجلس الباب العسكري، شيّع جثمانه يوم أمس في مزار الشهداء بالطبقة بعد استشهاده أثناء تأديته لواجبه الوطني في مدينة العريمة بريف منبج بتاريخ 30/7/2021.

(ع صل)

ANHA