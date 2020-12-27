مجلس التعاون الخليجي يؤكد على ضرورة رأب الصدع بين دوله

وأجرى وزراء خارجية دول المجلس، اجتماعاً برئاسة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، عبر الاتصال المرئي للتحضير للقمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في الرياض، يوم 5 كانون الثاني/ يناير.

وأعرب الزياني، حسب ما نقلته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، عن "الثقة التامة في القيادة السعودية الحكيمة وتوجهاتها الكريمة، ودورها الرئيسي المهم في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون ورأب الصدع الخليجي، وبدء مرحلة جديدة لتعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً لأهدافنا في المستقبل في ظل ما يجمعنا من وشائج وروابط، والتزامات".

وأكد على "ضرورة إنهاء الصراعات والنزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ووفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، والعمل على إحلال السلام والاستقرار والازدهار لصالح كافة دول وشعوب المنطقة".

وقال: "إننا جميعاً مطالبون بتوفير مقومات نجاح الجهود المباركة لعودة الأمور إلى طبيعتها التاريخية المعهودة بين دول مجلس التعاون، عندما كانت الحدود البرية والبحرية مفتوحة ومصادر الرزق متاحة للجميع، سيراً على نهج الأجداد والآباء، مع مراعاة خصوصيات الدول وقوانينها المرعية، واحترام سيادتها وطبيعة مجتمعاتها".

وتستضيف الرياض قمة مجلس التعاون الخليجي وسط آمال متزايدة بالتوصل إلى حل للأزمة المستمرة منذ صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.

(ي ح)