مجلس التعاون الخليجي يدين تهديدات تركيا للإمارات

ودان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التهديدات التي وجهها بعض المسؤولين الأتراك لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد الدكتور الحجرف على حرص المجلس على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وجدد التزام دول مجلس التعاون بأمن الوطن العربي ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وجاء ذلك خلال استقباله السفير التركي لدى السعودية أردوغان كوك، وحضر الاجتماع، الذي عقد في الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.

وأكد الدكتور الحجرف حرص مجلس التعاون الخليجي على ضمان أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

(م ش)