مجلس التعاون الخليجي ومصر يوقعان على بيان قمة العلا

وقال أمين مجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إن قادة الخليج اعتمدوا البيان الختامي لقمة العلا.

وبدورها أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة وقّعت على البيان الختامي للقمة.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تسمية القمة الخليجية الحالية بـ "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، وأضاف: "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي"، مشيرًا إلى أن "البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأشاد بن سلمان بالدورين الكويتي والأمريكي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدًا على "دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة".

وبدوره قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن المشاركين اتفقوا على توقيع بيان العلا في هذه القمة.

وأضاف: "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا، نسعى إلى دعم العمل الخليجي والعربي المشترك"، مشيرًا إلى أن "إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن".

وانطلقت اليوم أعمال القمة الـ 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري.

(ي ح)