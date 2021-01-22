مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين لويد أوستن وزيراً للدفاع

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الجمعة، على تعيين الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، ليكون ثاني مرشّح من الرئيس الجديد جو بايدن للحكومة تتم المصادقة على تعيينه وأول أميركي من أصول إفريقية يتولى المنصب.
العالم والشرق الأوسط 2021-01-22T20:12:00

وحصل أوستن (67 عاما) على دعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، رغم أنه احتاج للحصول على استثناء خاص من الكونغرس كونه تقاعد مؤخرا وتم ترشيحه لمنصب يخصص عادة للمدنيين.

وتعهد أوستن الثلاثاء الماضي بمكافحة التطرف في الجيش الأميركي بعد مشاركة جنود بملابس مدنية في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن «الأنشطة التي شهدناها مؤخرا في صفوفنا، من حيث سلوكيات قد تنم عن عنصرية أو تطرف غير مقبولة على الإطلاق». وأضاف: «سأفعل كل ما في وسعي لتخليص صفوفنا من العنصريين والمتطرفين


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