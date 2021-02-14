مجلس الشيوخ الأميركي يبرّئ ترامب

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتاً مقابل 43 صوتاً، وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرّد، بعد محاكمةٍ استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرّض للاقتحام من قبل بعض أنصار ترامب في السادس من كانون الثاني/ يناير بعد وقتٍ قصير من سماعهم خطاباً للرئيس السابق.

وانضمّ - في التصويت - سبعةٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحَّدين في المجلس لمصلحة الإدانة.

وجاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديداً محتملاً في الإجراءات يتعلّق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترامب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول.

وجادل فريق الدفاع عن ترامب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترامب ترك السلطة، كما أن خطابه وسط أنصاره محميٌّ بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.

وبعد تبرئته، وعد ترامب بـ"الاستمرار" في الدفاع عن "عظمة أميركا" ورأى ترامب في بيانٍ صدر عنه عقب تبرئته أن محاكمته في مجلس الشيوخ كانت مرحلةً أخرى من "أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا".

ومن جهته رأى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن "ترامب مسؤولٌ أخلاقياً عن اقتحام الكونغرس".

وكان الديمقراطيون، وجهة الدفاع عن ترامب قد توصّلوا في وقتٍ سابق من السبت إلى اتفاقٍ يتيح تجنّب استدعاء شهودٍ، ومواصلة محاكمة الرئيس السّابق دونالد ترامب - التي يتوقع أن تنتهي بإصدار حكمٍ اليوم.

(ش ع)