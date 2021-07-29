مجلس الشبيبة في دير الزور يخرّج دورة تمريض في الريف الغربي

وأقام المجلس اليوم، مراسم تخريج دورة تمريض في منطقة الصعوة بريف دير الزور الغربي، استمرت مدة شهر بمشاركة 32 متدرباً ومتدربة، خضعوا خلالها لدروس عملية وأخرى نظرية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، وألقيت خلالها عدة كلمات باركت للمتدربين تخرجهم.

وفي هذا الصدد تحدث لوكالتنا علاء الصالح من إدارة مجلس الشبيبة في دير الزور، وقال "قمنا في مجلس شبيبة دير الزور بهذه الدورة التدريبية بإشراف كادر طبي، لتوعية الشباب والمجتمع في المجال الطبي، وكانت استجابة المتدربين ممتازة"، وتوجه بالشكر إلى جميع المساهمين في إنجاح هذه الدورة.

ومن جانبها تقدمت المتدربة رهف الجدعان بالشكر إلى القائمين على الدورة وإلى هيئة الشباب والرياضة "كونهم أفضل ما لديهم لإنجاح الدورة"، لتختتم المراسم بتوزيع الشهادات على المتخرجين.

(ع ع/ س ر)

ANHA