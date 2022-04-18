مجلس الشبيبة بدير الزور يدين حصار حيي الشيخ مقصود والأشرفية وبناء جدار بين شنكال وروج آفا

وتجمع العشرات من أعضاء المجالس المدنية بريف دير الزور الغربي وعضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية أمام المجلس المدني ببلدة الكسرة، للإدلاء ببيان، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة بريف دير الزور الغربي، بدور الهجر.

وجاء في مستهل نص البيان "باسم الشبيبة والمرأة الشابة ندين ونستنكر بأشد العبارات السياسات العنصرية وتقسيم الشعوب ومنها جدار شنكال الذي أقامته حكومة العراق بالاتفاق والتواطؤ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وذلك للقضاء على وحدة الشعوب وحقها في إدارة نفسها بنفسها والقضاء على الإدارة عبر إنشاء هذا الجدار".

ولفت البيان "جاء هذا الجدار نتيجة سياسات وممارسات سابقة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حكومة تركيا تخللها مجازر بحق النساء والأطفال على فترة طويلة من الزمن ولا ننسى المجازر التي قامت بها داعش بحق هذا الشعب".

وأشار البيان "ولم يكن حي الشيخ مقصود بأفضل من حال شنكال حيث تعرض هذا الحي لسياسة همجية ودمار بسبب مواقفه المشرفة منذ اندلاع الأزمة السورية حيث قام بتنظيم نفسه جيداً وإدارة ذاته، وفي هذا الحي كانت هناك حرب الشعب الثورية حقيقية بشهادة الشهود حيث كانت نواة للإدارة الذاتية".

وطالب البيان في ختامه "من أجل استمرار ثورة الشعوب نناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بأخذ دورها لرفع الظلم عن هذه الشعوب المضطهدة".

(ع ع/خ)

ANHA