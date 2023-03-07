مجلس الشبيبة الكرد: على الشعب في باكور كردستان الانتفاض في وجه سياسات الاحتلال التركي

نظم اليوم مجلس الشبيبة الكرد تجمعاً في الحديقة العامة في مدينة قامشلو للتعبير عن دعمه لموقف فريق آمد سبور ضد هجمات العنصريين الأتراك.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره المجلس بهذا الصدد من قبل الرئيس المشترك لمجلس الشبيبة الكرد، رودي حسن.

وجاء في مستهل البيان "الأنظمة المهيمنة والمستعمرة التي قسمت كردستان الى أربع أجزاء، حاولت دائماً القضاء على الكرد بطرق وأساليب عديدة من مجازر وحرق وخطف وقتل، دون وضع طرق للسلام والحلول، لهذا السبب ظل الشعب الكردي في وضعية الحماية، وأصبحت أساليب القتل والقمع بحق الكرد أكثر قسوة من السابق".

وأكد البيان "أن القوى المهيمنة والمعادية للشعب الكردية والتي احتلت أجزاء كردستان الأربعة ، لديها نفس الذهنية والعقلية وهي معاداة الكرد أين ما وجدوا"، مشيراً إلى أن "الحادثة التي حصلت في بورصا التركية كانت استكمالاً لمجزرة 12 آذار 2004 في قامشلو، وحاولوا تحويل لعبة رياضية إلى مجزرة ".

وأعرب مجلس الشبيبة الكرد في ختام بيانه عن دعمه لشعب باكور كردستان، مطالباً الشعب الكردي في باكور كردستان بـ "البقاء على الموقف الذي أبداه فريق آمد سبور، والانتفاض في وجه الفاشية".

(ك آك)

ANHA