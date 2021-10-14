مجلس الشبيبة الكرد في روج آفا يكشف عن برنامجه

بعد فترة من إيقاف أعماله عقد مجلس الشبيبة الكرد في روج آفاي كردستان اليوم اجتماعاً مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

أعلن المجلس خلال بيان موقفه من المرحلة التي يمر بها باشور كردستان، وتعاون PDK مع الاحتلال التركي في هجماته على قوات الدفاع الشعبي. كما تم خلال البيان الإعلان عن مخططه للفترة القادمة .

قرئ البيان في مركز الشبيبة الكرد في روج آفاي كردستان بمدينة قامشلو من قبل عضو المجلس رودي حسن.

نص البيان كالتالي:

" في مثل هذا اليوم قبل عامين كان مقاتلو هذا الوطن يبدون مقاومة ضد جيش الاحتلال التركي في سري كانيه وكري سبي من أجل كرامة كردستان كافة. واليوم أيضاً يقاوم شباب وشابات هذا الوطن في العديد من جبهات القتال. على رأسهم مقاتلو قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة ستار الذين يقاومون في متينا وزاب وآفاشين نحيي كافة المقاومين الذين يحولون أجسادهم إلى دروع من أجل حماية وتحرير كردستان.

كمجلس الشبيبة الكرد نعمل منذ عام 2017 على نطاق واسع من أجل الوحدة الوطنية. ولأسباب مختلفة توقفت نشاطاتنا من الناحية العملية منذ بضعة أشهر. وكان آخرها في شهر آذار حيث ذهب وفد لنا في زيارة إلى باشور كردستان والتقى هناك بالعديد من الأحزاب والتنظيمات والحركات الشبابية. على أساس وعودنا وقراراتنا السابقة وأيضاً بسبب حساسية المرحلة الحالية اجتمعنا مع بعضنا اليوم مرة أخرى بعد فترة طويلة.

نرى بأنه يوجد اليوم خطر كبير على القضية الكردية وكردستان، عدونا الأول دولة الاحتلال التركي والقوى المحتلة الأخرى يحاولون من كل الجهات إحداث اقتتال كردي كردي.

" يجب أن يكون موقفنا ضد الاحتلال موحداً"

في الأشهر الماضية تقوم بعض القوى الكردية، باسم PDK ، بالتحرك ضد الكريلا في الكثير من المناطق حتى وصل الأمر إلى وقوع شهداء نتيجة هذا الأمر. هذه التطورات جدية وخطرة جداً. مثل هذه الممارسات لا تخدم أحداً سوى العدو، وعلى هذا الأساس نرجو أن تبدأ تلك القوى بالحوار فيما بينها بدلاً من التوجه إلى حرب أهلية جديدة. في هذه الفترة حدوث حرب واسعة بين الكريلا والبيشمركة لن تؤثر فقط على قوة أو قوتين بل ستلحق الخسائر بالشعب الكردي كله.

يجب رؤية هذا الأمر وخطو خطوات مناسبة وفقه. كقوى وتنظيمات كردية مهما كانت رؤانا السياسية يجب أن يكون موقفنا واحداً من الاحتلال والدفاع عن أرضنا.

في اجتماعنا اليوم ناقشنا الكثير من المواضيع وعلى هذا الأساس أوضحنا موقفنا المشترك كما أوضحنا مخططنا للفترة القادمة. وعلى هذا الأساس نعلن هذه النقاط للرأي العام:

1- في مواجهة الاحتلال، وبشكل خاص ضد الدولة التركية يجب أن يكون موقفنا واحداً، ونقوي وحدتنا على أساس معاداتنا للاحتلال ونطورها.

2- في ذكرى مقاومة الكرامة نعلن وفاءنا من أجل تحرير المناطق المحتلة عفرين، كري سبي وسري كانيه.

3- للتعريف بجرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية ومحاسبتها وخاصة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعب روج آفا وباشور والكريلا سنبدأ بالعمل.

4- نندد بشدة بهجمات PDK على قوات الكريلا في الأشهر الأخيرة والتي أسفرت عن استشهاد 9 من مقاتلي الكريلا ونناشد PDK للتراجع عن هذه الممارسات في الحال من أجل مصلحة الكرد وكردستان.

5- من أجل تطوير مواقف الشباب والمجتمع من أجل الوحدة الوطنية في النضال ضد الاحتلال سنسير أعمالاً واسعة في الأشهر القادمة. كما سنعقد منتدى حول هذا الموضوع على مستوى روج آفاي كردستان".

(ل)

anha