مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل: بسواعدنا نبني وطننا لا للهجرة

وزين الباص المتنقل بيافطات كتب عليها، "من أساليب الحرب الخاصة التي يمارسها العدو إخلاء سوريا من شبابها وسكانها لا للهجرة"، "البقاء في الوطن واجب على كل مواطن له انتماء للوطن"، "الوطن وطننا والبقاء والحماية وعدنا لا للهجرة"، "بسواعدنا نبني وطننا لا للهجرة"، "الهجرة فاجعة يتم إدراكها على مراحل".

وتجول الباص المتنقل في أرجاء مدينة منبج بمشاركة أعضاء وعضوات حزب سوريا المستقبل.

ومن ثم وزع أعضاء وعضوات حزب سوريا المستقبل، بروشورات توعوية على أهالي المدينة حول المؤامرات التي تحاك ضد الشعب السوري، وعلى وجه الخصوص الهجرة التي تحاول من خلالها الدول الرأسمالية وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي استقطاب أكبر عدد من الشباب السوريين.

والهدف من هذه الفعالية وتوزيع البروشورات، هو أن يكون الشعب على اطلاع تام بمخاطر هجرة الشباب من المنطقة، كون الشباب هم القوة الفعالة في المجتمع وهم البنية الأساسية للمجتمع.

والجدير بالذكر أن فعالية الباص المتنقل ستستمر لمدة ثلاثة أيام في أرياف المدينة.

(كروب/ك)

ANHA