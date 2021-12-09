وحضر المحاضرة ممثلون عن مؤسسات الشبيبة وعدد من المعلمين والمثقفين، حيث ألقت المحاضرة عضوة حزب سوريا المستقبل، هند داغستاني. أشارت من خلالها إلى أن "الحرب الشعبية الثورية هي حرب طويلة الأمد وتعتمد على أساسها الدعم الشعبي للمجموعات التي تحمل نظرية ثورية".

وأضافت هند داغستاني إن "الحرب الشعبية هي حرب دفاعية ضد جميع أشكال الاستعمار والاحتلال والاستبداد، فهي حرب الوجود أو اللا وجود، وهي حرب الكرامة، وحرب الشعوب ومن أجل التخلص من العبودية وتحقيق الاستقلال وبناء مجتمع ديمقراطي يتمتع بالحرية والمساواة".

وعرّفت هند داغستاني الثورة، وقالت إنها "ظاهرة اجتماعية تقوم بها فئة أو جماعة، وهدفها التغيير الجذري ولا تشترط سرعة التغيير ولا ترتبط بشرعية قانونية وتحقق طموحات التغيير إلى نظام سياسي يوفر الحقوق الكاملة والحرية والمساواة والنهضة المجتمعية".

ونوّهت إلى أن "هناك فرق بين الثورة والانقلاب، فالثورة في جوهرها تغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد وإحلال نظام أكثر تطوراً، أما الانقلاب فهدفه تغيير الحكومة القائمة في الدولة، وغالباً ما يكون هذا التغيير لمصلحة مجموعة صغيرة وفئة معينة".

ولفتت إلى أن "الثورة هي عملية تغييرية وتحويلية شاملة وجذرية تصب في خدمة المجتمع وتوجيهه نحو طبيعته الأصلية التي فقدها في ظل السلطة والاستبداد".

واختتمت هند داغستاني المحاضرة بالقول إن "القائد أوجلان يقول إن أصعب شيء في الدنيا هو تغيير ذهنية الإنسان، فهو بالتأكيد يدرك مدى التشويش الحاصل على مدى التاريخ، كما يدرك قبح وبشاعة الأساليب التي أتبعتها الدول الرأسمالية والسلطة وهذه الثورة تسمى بالثورة الذهنية".

(ش س/ج)

ANHA