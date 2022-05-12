مجلس الشعب في ريف دير الزور الشرقي: فك العزلة سيفشل المخططات الاستعمارية

منذ اعتقال القائد أوجلان بمؤامرة دولية في 15 شباط / فبراير1999، تفرض الدولة التركية العزلة عليه وتمنع محاميه وذويه من اللقاء به، وفي الأعوام الأخيرة شددت العزلة عليه؛ لأنها رأت ثمار نجاح فكره المتمثل بالأمة الديمقراطية.

في هذا الصدد، قال الرئيس المشترك للمجلس الشرقي في بلدة هجين محمود المركاز "لنجاح الفكر الديمقراطي الذي طرحه القائد أوجلان تآمرت العديد من الدول الرأسمالية على القائد وساهمت في اعتقاله خوفاً من المشروع الذي سيحقق الخلاص من الأنظمة السلطوية التي تمنع الشعوب من حريتها وحقوقها".

وأوضح "أن استمرار شن الهجمات من قبل دولة الاحتلال التركي، يتزامن مع تشديد العزلة على القائد وهو أمر مرتبط مع بعضه البعض؛ لأننا نعلم وهم يعلمون أن فك العزلة وإطلاق سراح القائد سيفشل كل مخططاتهم الاستعمارية في الشرق الأوسط والعالم".

ودعا محمود المركاز جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال التركي للإفراج عن القائد أوجلان، وأضاف "القائد هو الشخص الوحيد الذي يحمل فكراً يخلص شعوب الشرق الأوسط والعالم من الظلم والعبودية ويمنح كل المكونات والأطياف حرياتهم".

عضوة لجنة المرأة في مجلس الشعب في هجين، ختام حدو، أوضحت "نرى أن تركيا هي العدو المحتل لأراضينا وفكرنا من حيث هجماتها والعزلة التي تفرضها على القائد أوجلان، فهي تحارب الشعوب التي تحررت بفضل فكر القائد وتحارب المرأة التي تعرفت على حقوقها ونالت حريتها بفضل فكر القائد".

مشيرة إلى أن المرأة اتخذت مكانها في المؤسسات وتشارك في جميع المجالات في كنف الإدارة الذاتية، "وكل ذلك بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان".

وأشارت ختام حدو في ختام حديثها، إلى أن تركيا لا يروق لها تقدم الشعوب في المنطقة فهي تريد شعوباً جاهلة لا تعلم حقوقها ولا تطالب بحريتها.

(خ)

ANHA