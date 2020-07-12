مجلس الشعب في ناحية الدرباسية يستذكر شهداء 14 تموز

وشهد سجن آمد عام 1982 مقاومة عظيمة أبداها مناضلون من مؤسسي حركة حرية كردستان، من بينهم "الشهيد كمال بير وعلي جيجك ومحمد خيري درموش ومظلوم دوغان", الذين ناضلوا وقاوموا ضد الفاشية التركية، ولم يستسلموا لكل الضغوطات والتعذيب الممارس بحقهم.

واستذكاراً لتلك المقاومة العظمية نظم اليوم مجلس ناحية الدرباسية عرض فيلم يحاكي مقاومة سجن آمد، والذي عرض في حديقة الشهيدة زفين في الناحية بحضور العشرات من أهالي الناحية والقرى التابعة لها.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها عرض الفيلم الذي تحدث عن مقاومة سجن آمد، والذي استمر مدة ساعتين.

ليختتم العرض بترديد الحضور الشعارات التي تخلد الشهداء وتحيي مقاومة المناضلين.

(أح/ل)

ANHA