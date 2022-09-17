مجلس الشعب في الباغوز ينظم مهرجان النخيل الثاني في أقدم بستان بالبلدة

ويعد التمر من المنتجات التي تشتهر بها بلدة الباغوز وجميع مناطق دير الزور؛ بسبب توفر المناخ المناسب لزراعته، والذي يدخل في العديد من الصناعات، مثل، الدبس، والحلويات، والمعجنات.

وشارك في المهرجان شيوخ ووجهاء المنطقة الشرقية وأعضاء المجالس المدنية والعسكرية والعشرات من أهالي ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة إلى عدد من مزارعي النخيل.

بدأ المهرجان بكلمة ترحيبية من قبل وجيه عشيرة العكيدات ببلدة الباغوز حواس الجاسم، رحب فيها بكافة المشاركين.

وأوضح الجاسم "مهرجان التمور السنوي يعتبر مثالاً حياً للحمة الوطنية في المنطقة التي توافد أهلها ومزارعوها ومعهم سلل التمر ليشاركوا في هذا المهرجان".

بدوره، قال أحد وجهاء بلدة الباغوز محمد الطعمة "نحن الآن على أرض أقدم بستان من بساتين النخيل في الباغوز، والتي كانت تعتبر مكان استراحة للقوافل التجارية القادمة من العراق وبالعكس".

بعدها بدأت اللجنة التي تم انتخابها من أهالي بلدة الباغوز والقرى المجاورة لها، بتقييم التمور التي تم عرضها من قبل مزارعي التمر في ريف دير الزور الشرقي، ويأتي التقييم حسب جودة التمر وأشكاله وأنواعه، وتم تحديد 3 فائزين بالمهرجان.

واختتم المهرجان بتكريم المزارعين الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى، في المركز الأول المزارع أسامة الطلال، والمركز الثاني أسعد الرجه، والثالث خالد العايد، وقدمت جوائز نقدية لجودة منتجاتهم التي عرضوها في المهرجان.

(ث ع/خ)

ANHA