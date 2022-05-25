مجلس الرقة بحزب سوريا المستقبل يرفض تهديدات تركيا ويطالب المجتمع الدولي بوضع حد لها

وتجمع العشرات من أعضاء مجلس الرقة في حزب سوريا المستقبل أمام مبنى المجلس وسط مدينة الرقة للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل نائبة رئاسة مجلس الرقة لحزب سوريا المستقبل شمسة العجيلي، جاء فيه:

"إننا مجلس الرقة لحزب سوريا المستقبل نرفض وبشكل قاطع استمرار الاحتلال التركي بإطلاق تصريحاته العدائية لاجتياح الشمال السوري والاعتداء على السيادة السورية واحتلال المزيد من الأراضي".

تابع البيان "الاعتداء على الشعوب الآمنة والتي تسعى إلى بناء مؤسساتها الديمقراطية بعد استئصال السرطان الداعشي وتطهير شمال وشرق سوريا من الجماعات التكفيرية والمتطرفة بعزيمة وتصميم قوات سوريا الديمقراطية وآلاف الشهداء، يهدف إلى تكريس الاحتلال والاعتداء على الشعوب وتغيير ديموغرافي المنطقة، وهذا ما يجعل هذا النظام في أعداد الدول المارقة على القانون الدولي وقرارات الشريعة الدولية".

دعا البيان "الشعب السوري إلى أن يكون صوتاً واحداً للوقوف في وجه الاعتداء على الأرض والسيادة السورية والوقوف بحزم ضد هذا الاحتلال والتصدي لهذه المؤامرة التي تضرب وحدة سوريا".

كما طالب البيان "المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكافة المؤسسات الحقوقية في العالم بالتصدي لهذا العدو الذي يحاول إعادة التاريخ المظلم وإعادة وزرع بذور الإرهاب الداعشي في شمال وشرق سوريا لإعلان حرب دامية تطال كل البشرية".

أكد البيان "إيماناً منا بوحدة التراب السوري ندين هذه التحرك العدائي المخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية والمخالف لميثاق هيئة الأمم المتحدة".

شدد البيان "إننا في حزب سوريا المستقبل نرفض لغة الحروب والتي هي مصدر لإنعاش الإرهاب والتطرف ونتطلع إلى السلام مع كافة شعوب العالم وحل الأزمات والخلافات عن طريق الحوار؛ لأنه مصدر النهضة والحضارة".

(أع/خ)

ANHA