مجلس الرقة المدني: الهجوم استكمال لمخطط دولة الاحتلال التركي وداعش لزعزعة الأمن والاستقرار

شن مرتزقة داعش، ظهر يوم أمس الاثنين هجوماً انتحارياً، على مقر لقوى الأمن الداخلي في حي الدرعية شمال غرب مدينة الرقة، ويقع المقر بالقرب من سجن يضم معتقلين من مرتزقة داعش، وتصدت قوى الأمن الداخلي للهجوم، وبدأت بحملة تمشيط واسعة في مدينة الرقة.

وفي تصريح لوكالتنا، قال الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، الشيخ محمد نور الذيب: "إن الهجوم الإرهابي على إحدى نقاط قوى الأمن الداخلي، يعتبر تكملة لمخطط داعش بتوجيهات من دولة الاحتلال التركي بهدف زعزعة أمن واستقرار مدينة الرقة".

وأوضح "بعد عدة محاولات باءت بالفشل منها الهجوم على سجن غويران بالحسكة والقصف بالطيران الحربي التركي للمدنيين والمنشآت الحيوية في كوباني ومناطق الجزيرة، وكل هذه الأفعال هي استمرار لسياسة الإرهاب والتدمير التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي تجاه مناطق شمال وشرق سوريا".

وأشاد، محمد نور الذيب، خلال حديثه بقوى الأمن الداخلي التي تصدت للهجوم، وترحم على الشهداء الذين فقدوا حياتهم إبان الهجوم الذي كان يهدف إلى تحرير سجناء داعش.

محمد نور الذيب أكد أن قرار الحظر الكلي جاء حرصاً، إلى حين فرض الأمن والحفاظ على سلامة الأهالي في الرقة، وطالبهم بالالتزام بالقرارات، في ظل عمليات التمشيط التي تجري.

(م خ/خ)

ANHA